صلاح عبدالله عن أزمة السوبر الإفريقي: "اللي فاهم يفهمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على أزمة السوبر الأفريقي.

وكتب صلاح عبدالله: "بجد بقى وبدون تعصب أو تطرف أنا مش فاهم ليه الإصرار إن بلدين من إفريقيا يلعبوا السوبر الإفريقي في دولة أسيوية علاقتنا مقطوعة بيها سياسياً ودبلوماسياً ومفيش طيران مباشر، بدون تجاوز اللي فاهم يفهمني، والمتجاوز عالبلوك لا يلومني".

يذكر أن الإتحاد الأفريقي، قرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي (بطل دوري أبطال أفريقيا)، والزمالك (بطل الكونفيدرالية) في قطر، وهذا ما اعترض عليه رئيس نادي الزمالك، وقرر عدم خوض المباراة.