"هوكلي" شرير "تيتانيك".. من هو بيلي زين "المُكرم" في القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ "بيلي زين"، والذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك".

ويتسلم "زين" تكريمه في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود".

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن "بيلي زين":

- ولد زين مالك في 24 فبراير 1966، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

- تعود أصول أسرة زين مالك لليونان.

- عرفه الجمهور الأمريكي من خلال العديد من الأفلام التي مثل بها، وعلى رأسها (Dead Calm، The Phantom، Back to the Future ).

- جسد شخصية "كال هوكلي" خطيب روز في فيلم Titanic، وعرفته الصحافة الأمريكية بشرير Titanic.

بيلي زين يتحدث عن تيتانك

- قدم طيلة حياته الفنية 25 فيلما كممثل، كانت بدايتها في فيلم "Back To The Future"، بدور "ماتش" عام 1985.

- ونال شهرة واسعة من خلال شخصية جون ويلير في مسلسل (Twin Peaks).

-عمل فى أكثر من فيلم مع كاتب السيناريو بيل فيشمان الذى يتولى تقديم فيلم السيرة الذاتية عن «براندو» كتابة وإخراجا.

بيلي زين

- هو الشقيق الأصغر للممثلة ليزا زين، التي جسدت دور والدة ريكي في فيلم "Game Day".