فيديو| رامي إمام عن شقيقته سارة: "كاتمة أسراري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو، أهدته له شقيقته سارة في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

واستعرض الفيديو مجموعة من الصور العائلية، التي تجمعه بأشقائه في مرحلتي الطفولة والشباب.

وعلق رامي :" سارة إمام أختي ومش بس ‏أختي، دي أمي وصاحبتي وكاتمة أسراري، دي اللي قضيت طفولتي وشبابي وكبري معاها، دي اللي شاهدة ‏على كوارث كتير عملتها في حياتي، بس محدش يسألها عليهم الله يخليكم".‏

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تابع: "هي السند والظهر اللي ربنا كرمه بيه بعد الأم والزوجة، هي العشرة الطيبة اللي ربنا كرمني بيها لحد ‏النهاردة، نزلتلي الفيديو ده يوم عيد ميلادي، شوفت فيه سنين عمرنا وطفولتنا وكل حاجة حلوة في حياتنا لحد ‏النهاردة، ربنا يخليكي لي يا سارة ويحفظك ويبارك لك في أسرتك وصحتك".

يذكر أن رامي من موليد 26 نوفمبر 1974.

يواصل رامي حاليًا، تصوير مسلسل "فلانتينو" لعرضه في رمضان 2020، بعد أن تم تأجيله من العام الماضي، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام