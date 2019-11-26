على هامش حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية، قالت إلهام شاهين رداً على هجوم الإعلامية الكويتية مي العيدان عليها بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء في المهرجان: “براحتها أي حد يقول أي حاجة.. مش بتضايق، أنا معرفش قالت إيه براحتها مش بعترض على آراء حد”.
وكانت الإعلامية مي العيدان قد انتقدت الفنانة إلهام شاهين وإطلالتها بمهرجان القاهرة في الدورة الحالية إذ نشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام، صورة إلهام شاهين من المهرجان، وعلقت عليها منتقدة: “إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك 57 سنة، ترى مش باقي كتير، ترى اللي قال لك سكسي كان بيضحك عليك، بالعكس الصورة تثير الشفقة، بليز لا تستمري، احتشمي يا ولية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هكذا ردت إلهام شاهين انتقادات مي العيدان لإطلالتها بمهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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