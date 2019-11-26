شاهد .. حكيم يطرح ليلة بمبي على اليوتيوب

طرح النجم الكبير حكيم أغنية جديدة تحمل عنوان "ليلة بمبي" من ضمن ألبومه الجديد "الراجل الصح" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. اليوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع موسيقي زيزو فاروق وميكساج أحمد جودة وماستر أمير محروس. أحمد جودة وماستر أمير محروس. Advertisements وكان حكيم طرح أول أغنيات ألبومه الجديد تحمل اسم "سيبونا في حالنا" من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي من إسلام شيبسي.

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