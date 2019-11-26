تفاصيل أنضمام جون سينا لـ The Suicide Squad 2

أنضم المصارع والفنان العالمي جون سينا إلى بطولة فيلم The Suicide Squad 2، ويجسد سينا من خلاله شخصية بيسميكر، والتي تتميز بإستخدام الأسلحة غير الفاتكة، وهو أيضًا مؤسس معهد باكس، لكي يتصدى لدى الأشرار.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في شهر أغسطس المقبل، من عام 2021.

وفيلم The Suicide Squad 2، من تأليف وإخراج جيمس جن، وبطولة كل من جويل كينمان، جاي كورتني، مارجوت روبي، إدريس

إلبا، أليس براجا، مايكل روكر، بيتر كابالدي، ناثان فيليون، تايكا وايتيتي، ستورم ريد، دافيد داستمالشيان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي تشويقي، حول عدد من الأبطال الذين يحملون قوة خارقة، لتصدي لمجموعات من الأشرار، والذين يحملون أيضًا قوة خارقة.

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يشار إلى أن الجزء الأول من فيلم The Suicide Squad، تم عرضه في عام 2016، وهو بطولة كل من ويل سميث، مارجوت روبي، جاريد ليتو، جاي كورتني، جاي هيرنانديز، أدم بيتش، فيولا ديفيس، كومن، جويل كينمان، أديوالي أكاننيويي أجباجي، بن أفيلك، كارا ديليفين.

وتدور أحداث الجزء الأول حول مجموعة من المساجين الأكثر شرًا على الأرض ويعرفهم الجميع بإسم The Suicide Squad، والذين ينجحون في عقد اتفاق مع وكالة حكومية فاسدة من أجل تنفيذ مهام شديدة الخطورة، ومقابل ذلك سيحصل جميع أفرادها على الأمان والحماية بالسجن، فضلًا عن بعض المزايا الأخرى.