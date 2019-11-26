تراند اليوم : مش فاضية للمشاكل.. أحلام تحسم الجدل حول خلافاتها مع أصالة -فيديو

حسمت الفنانة الإماراتية أحلام، الجدل حول خلافها مع الفنانة أصالة نصري، لا سيما مع تدخل عدد من النجوم لحل الأزمة بينهما.

أكدت أحلام في تصريحات لبرنامج MBC Trending أنها لن تتصالح مع أصالة، وأنها أغلقت الموضوع نهائيا ولا مجال للصلح فيه، قائلة: “أنا خلاص أخدت قرار إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي، أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت، انا هالمرة عن جد اخده قراري إنه ما في مجال للصلح”.

وعن مطالبة البعض للفنانة نوال الكويتية بالصلح بينهما، أعربت أحلام عن سعادتها برد نوال بأنها لن تتدخل في هذا الأمر، قائلة: “هي أحلى شي قالته أنها ما بتدخل، ما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهم.. مع احترامي للجميع بس أنا مبسوطة كتير من رد نوال حبيبتي، لان نوال تعرف كمان أن شو في داخلي”.

تابعت: “الله يسهل على الجميع أنا بدي عيش لفني وجمهوري ما بدي ادخل في مهارترات مع حد .. رجاء هالموضوع بدي اقفله وما حدا يتدخل بيي وبين أي حد تاني”.