فن ومشاهير

تراند اليوم : نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل ليلة رأس السنة بالإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحيى المطربة نانسى عجرم حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر المقبل وذلك فى الامارات بأحد الفنادق الكبرى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

الحفل يقام احتفالا بليلة رأس السنة، وقد روج عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي للبوستر الدعائي للحفل.

وكانت عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها الشديد بسبب استمرار بطش الحكومة اللبنانية واستمرار الفوضى في أركان البلاد.

ونشرت نانسي عجرم تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات تويتر قائلة:” في وطني يستشهد بائع الزهور ويعتقل بائع الخضار ويجرح بائع البقالة كل الباعة في وطني مستهدفون، إلا باعة الوطن، فهم بالأمن والترف ينعمون”.

يذكر أن حققت نانسي عجرم العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية سواء في الحفلات الغنائية أو بطرحها الأغاني السينجل، والتواجد على الساحة الفنية بشكل جيد جدًا.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا