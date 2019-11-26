كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 07:51 مساءً - حلت الفنانة ” عفاف شعيب ” ضيفة مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها ” تحيا الستات ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .
وكشفت عفاف شعيب خلال الحلقة عن خضوعها لأكثر من عملية إجهاض في بداية عملها في الوسط الفني بسبب كثرة العقود والارتباطات الفنية والتي كانت لابد أن تنفذها في بداية مشوارها .
فقالت : ” أجهضت نفسي أكثر من مرة بسبب ظروف عملي وهو أمر استغفرت ربي عليه كثيرا وصومت كتير ” .
وتابعت : ” حاولت مرارا مع زوجي الثاني إلا أن الله عاقبني بعدم الحمل مرة أخرى وعندما كبرت ندمت على ما فعلت وتركت نفسي لظروف العمل لتداهم حياتي الشخصية وأتمنى من الله أن يسامحني على ما فعلته ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب تكشف عن ندمها لإجهاضها أكثر من مرة : ” أجهضت نفسى كتير ولما حبيت أخلف معرفتش “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.