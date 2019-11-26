الماكياج غيرها تمامًا.. ريم البارودي بإطلالة مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قد تصنع فرشاه الماكياج تغيرًأ كبيرًا في شكل الفنانة، وهذا ما حدث مؤخرا للفنانة المصرية ريم البارودي.

ريم خاضت تجربة تجميلية جديدة مع الماكير عبدالله الرفاعي، ونشرت عدد من الصور من خلال حسابها الخاص، وظهرت بلوك مختلف تماما.

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الماكياج أظهر ريم بملامح مميزة، وبدت أكثر إنطلاقا وصبا، وتلقت الفنانة عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها، كما تلقت عبارات الغزل والثناء من زملائها بالوسط ومنهم شكران مرتجى، رزان مغربي، ومروة نصر.

الفنانة الشابة حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، حيث قدمت شخصية درامية من نوع خاص، واستطاعت أن تكشف المزيد من موهبتها.

«قيد عائلي» شارك ببطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد محمود عبدالعزيز، منة فضالي، ومحمد نجاتي، دينا فؤاد، ميرنا وليد.

ريم البارودي تم تكريمها بعد دورها في العمل، ونشرت صور لها أثناء تلقيها التكريم في الجزائر، كما تلقت التهاني من قبل زملائها بالوسط الفني ومنهم زينة، ومحمد محمود عبدالعزيز.