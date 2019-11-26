بسبب شائعة وفاته... الفنان المصري حسن حسني في حالة نفسية سيئة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الفنان حسن حسنى

حالة من الاستياء الشديد، انتابت الفنان حسن حسني عقب انتشار شائعة وفاته خلال الساعات الماضية، ورغم خروج الفنان أشرف زكي لنفي ما تردد، وتأكيده على ملاحقة الشخص المتسبب في انتشار هذه الشائعة عبر المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ إلا أن بعض المقربين من الفنان حسن حسني أكدوا أنه يمر بحالة نفسية سيئة، وأنه رغم اطمئنان محبيه على حالته الصحية وحالة الحب الشديد الذي يشعر به؛ إلا أنه يتعجب من مروجي هذه الأخبار الكاذبة، ويتساءل دائماً ما السبب في نشر هذه الشائعات حوله؟ ويؤكد لهم أن هذه الطريقة ستؤثر بشكل سلبي عليه إذا توفي فعلاً.



Advertisements

ويحاول الكثيرون من محبيه داخل الوسط الفني وخارجه أن يساعدوه على الخروج من هذه الأزمة التي يمر بها؛ حتى أن أحد أصدقائه المقربين منه يقوم بزيارته بشكل مستمر خلال الساعات الماضية، ويقضي معه الكثير من الأوقات التي يتناقشان فيها في الكثير من الأعمال الفنية.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان حسن حسني كان فيلم «خيال مآتة» مع الفنان أحمد حلمي، خالد الصاوي، منة شلبي، وغيرهم الكثير من نجوم الفن. وحقق إيرادات تقترب من 40 مليون جنيه.

وعلى المستوى الدرامي كان آخر أعمال مسلسل «أبو جبل» الذي خاض به الموسم الرمضاني الماضي بجانب الفنان مصطفى شعبان، نجلاء بدر، محمد علي رزق دياب، وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، سناء شافع وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيراً.