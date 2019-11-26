متبرعاً بأجره... عمر العبد اللات يحيي حفلاً باليوم العالمي للطفل برعاية اليونيسيف

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الفنان عمر العبد اللات

أحيا الفنان عمر العبد اللات، الاحتفال الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة لليونيسف؛ بمناسبة اليوم العالمي للطفل وسط حضور كبير حضره نحو 3 آلاف شخص، استقبلوا العبد اللات بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح؛ حيث قدم العبد اللات باقة من أشهر أغانيه.



والجدير بالذكر أن مشاركة العبد اللات في هذا الحفل، جاءت تبرعاً منه للأطفال بمناسبة يومهم العالمي، وجاء اختيار منظمة الأمم المتحدة «اليونيسف» للفنان عمر العبد اللات لإحياء هذا الحفل نظراً للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها، وتكريماً منهم على دوره الإنساني، والمجتمعي الذي يقدمه العبد اللات في مسيرته الفنية، بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبه الإعلامي.

ووجّه الفنان عمر العبد اللات، رسالة للعالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أكد فيها على حق الطفل في حياة كريمة، والتمتع بكل حقوقه.

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كما اختير صوت الأردن الفنان عمر العبد اللات؛ لإحياء احتفالية البتراء بالزائر المليون لها بالعام ٢٠١٩؛ نظراً لدوره في إيصال الكلمة واللحن الأردني كل أنحاء العالم، ومن هنا كانت الفكرة باختياره للمشاركة في هذا الحفل الذي أقيم في مدينة البتراء الأثرية بحضور رسمي، واهتمام من قبل الجهات الحكومية الأردنية؛ حيث أشعل الفنان عمر العبد اللات الحفل الذي حضره عدد جماهيري كبير من الأردنيين والسياح الأجانب.

وأطلق الفنان عمر العبد اللات مؤخراً، أغنيته الجديدة «بلدي» التي أنتجتها شركة زين؛ إهداءً إلى أبطال بلدي من محاربي السرطان، وكتب كلمات الأغنية الشاعر رامي شبانة، وألحان خالد خصيب، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأخرجتها المخرجة اللبنانية رندلي قديح.