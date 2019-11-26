سخرية من تهنئة نور الغندور لنادي الهلال السعودي وهذا هو السبب!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

نور الغندور

هنأت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور جماهير نادي الهلال السعودي، بتتويج الفريق بطلاً لكأس أسيا بعد فوزه بهدفين في مباراة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، لكنها واجهت سخرية وانتقادات عدة بسبب تلك التهنئة!



إذ ظهرت نور الغندور في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات عبرت فيه عن دعمها للهلال وفرحتها بتحقيقه الفوز مؤكدة أنها فخورة بتحقيق فريق عربي للبطولة. وأثارت نور الغندور سخرية واسعة بعدما أدرجت ملصق في الفيديو الخاص بها لشعار فريق الأهلي السعودي في حين أنها تتحدث عن الهلال ووصف الجمهور هذا الخطأ بالمحرج.

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وتوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، الأحد، عقب فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0، في إياب نهائي البطولة ليحصد النجمة الآسيوية الثالثة في تاريخه. وسجل هدفي الفريق السعودي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.

نور الغندور حققت مؤخراً نجاحاً كبيراً بعد عرض مسلسلها "جمان"، والذي كشفت نهى نبيل أنها إحدى متابعاته حتى أنها نشرت مقطع فيديو يجمعها ببطل العمل النجم السعودي مهند الحمدي وعبرت من خلاله عن إعجابها بوسامته وأخلاقه.

وقبل حوالي أسبوع، احتفلت نور الغندور بعيد ميلادها الـ 26 مع مجموعة من الأهل والأصدقاء. ونشرت صور الاحتفال عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.