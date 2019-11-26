تصريح جريء لأحلام عن أصالة ينهي أي محاولات للصلح بينهما

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أحلام وأصالة

أطلقت الفنانة أحلام تصريحاً جريئاً عن علاقتها بالفنانة أصالة، في كواليس برنامج "ذا فويس" عندما طرح عليها سؤالاً يخص إمكانية أن تعود علاقتهما مثل سابق.



أكدت أحلام أن علاقتها بأصالة انتهت للأبد ولا مجال للنقاش في الأمر، وأبدت استغرابها من محاولات البعض الصلح بينهما واقحام الفنانة نوال الكويتية في خلافهما من أجل أن تصلح الأمور.

وأبدت أحلام إعجابها برد نوال الكويتية عندما رفضت التدخل في مسألة خلافها مع أصالة، مؤكدة على أن علاقتها بالأخيرة انتهت بلا رجعة وحسمت قرارها بالفعل.

Advertisements

هذه ليست المرة، الأولى التي تؤكد فيها أحلام أن علاقتها بأصالة انتهت، فقط سبق وقالت في ذات البرنامج Trending أن علاقتهما انتهت بلا رجعة.

وكانت نوال الكويتية فوجئت بسؤال يخص خلاف أحلام وأصالة، وعن إمكانية أن تصلح بينهما خاصة وأنها صديقة للاثنين، فردت بدورها قائلة: "السنتين هادولا.. أصالة وأحلام حتى بدون ميديا يتواصلون معايا وكل يوم على اتصال معاي.. هما مقربين لي.. لكن لا ما لي شغل بهادا...علاقتي بأحلام شئ وعلاقتي بأصالة شيء.. تنتينهن خواتي.. وإن شاء الله سوء فهم ويزول عادي".

يذكر أن المشكلة بين أحلام وأصالة بدأت من خلال تعليقات متبادلة بينهما عبر انستقرام على أحد المنشورات الخاصة بمرض الإعلامية فجر السعيد، مما جعل جمهور أصالة يهاجمون النجمة الإماراتية التي اتهمتها في تصريحاتها مؤخراً أنها ليست جريئة ولا تحب المواجهة بل تطلب من جمهورها الهجوم عليها.

ورغم انتقاد النجمة الإماراتية الحاد لزميلتها السورية، إلا أن أصالة علقت مؤخراً على خلافهما بأن أحلام ملكة ويحق لها أن تتصرف كما يحلو لها وأنها تحبها دائماً.