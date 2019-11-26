الهنديان أرمان وآمال مالك نجما حفل بوليوود باركس دبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي النجمان الهنديان أرمان وآمال مالك حفل اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات في بوليوود باركس دبي المستوحى من بوليوود والتابع لـ دبي باركس آند ريزورتس، في الساعة السابعة من مساء يوم 2 ديسمبر المقبل في الساحة المقابلة لراج محل.

ولقد حصد أرمان مالك شهرةً واسعة عبر مشاركته كعضو تحكيم في برنامج المواهب الموسيقية الواقعي ذي الشعبية الكبيرة "سا را جا ما با ليتل شامبس". وهو يُعد واحداً من أفضل المغنيين الصاعدين في صناعة الأفلام الهندية، وذلك عقب غنائه في أفلام مثل تاري زامين بار، وسانام ري، كابور & سونز أرتيكل 15.

أما آمال مالك فحاز شهرته لمشاركته بفيلم "جاي هو" من بطولة النجم سلمان خان، ولمع نجمه بفضل أغانيه المميزة مثل "هيرو، نور، بادريناث كي دولهانيا، مباركان"، وغيرها.

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وتتولى شركة VIU بالتعاون مع سبوتلايت إنترتينمنت تنظيم هذا الحفل، فيما تتوفر تذاكر الحضور مقابل 89 درهم للشخص تتضمن الدخول إلى المنتزه، والاستمتاع بجولات الألعاب والعروض الترفيهية الحيّة ابتداءً من الساعة 2 مساءً. مع الإشارة إلى أن الحفل الغنائي سيبدأ الساعة 7 مساءً. علماً بأن الزوار من حاملي البطاقات الاعتيادية يستطيعون دخول المنتزه، وكذلك حاملي تصاريح الدخول السنوية يمكنهم الاستمتاع بخدمات المنتزه وحضور الحفل الغنائي من دون تكلفة إضافية.