وسام حنّا الجريء والشرير في "سرّ"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شارف الفنان اللبناني وسام حنّا على الإنتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "سر" من إنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، ومن تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

وهو يلعب دور البطولة مجسِّداً شخصية الشاب المستهتر والمتهور بجرأة لا يقف أمامها أي رادع أخلاقي، ولو حتى رابطة دم الذي نقل له "جينات الشر". علماً أن أحداثه تدور بخطٍ تصاعدي دائم في قالبٍ بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسارٍ من الألغاز والتشويق والغموض.

مجدي

وعن تعاونه الأوّل مع حنّا، تحدث المنتج سامح مجدي قائلاً: "كانت بداية طيبة مع أمل بتجدد التعامل معاً مستقبلاً، هو ممثل موهوب فعلاً وأتوقع له نجاحاً بارزاً".

الجدير ذكره أن العمل يضم الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، بينهم باسم مغنية وداليدا خليل وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وأسعد رشدان وهشام ابوسليمان وحسّان مراد وجوي هاني ونوال كامل ورانيا سلوان، والفنانة السورية رواد عليو.

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