شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يلتقى تامر حسنى فى فيلم "مش أنا".. والتصوير مطلع شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعاقد النجم ماجد الكدواني على المشاركة فى بطولة فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، والذى كتبه قصته والسيناريو والحوار، ومن إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدواني من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل تصوير الفيلم مطلع شهر ديسمبر المقبل .

ويعد ماجد الكدوانى ثانى المنضمين للعمل، بعدما أعلنت أسرة الفيلم عن انضام الفنانة حلا شيحة، لتجسد البطولة النسائية للفيلم أمام تامر حسنى، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها تامر مع ماجد وحلا فى أى عمل فني.

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وفى سياق آخر، يواصل الكدوانى تصوير دوره فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه بالسينمات فى يناير المقبل، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.

وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.