شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تعلق على السيلفى مع أشرف عبد الباقى:"أنا طلبت اتصور معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الفنان أشرف عبد الباقى، جمهوره بفيديو للفنانة نانسى عجرم وقد حلت فى أحد البرامج التلفزيونية وتحدثت عن الصورة السيلفى التى جمعتهم، وسألها المذيع كيف طلعت الصورة معه، لترد نانسى قائلة:" اتقابلنا فى مصر وأنا طلبت اتصور سيلفى معاه، وأكيد هو كان حابب يتصور وكان لقاء حلو بس سريع".

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ورد أشرف عبد الباقى، على نانسى عجرم قائلا:" ده أنا اللى كان نفسي اتصور معاكى يا أحلى نانسى".

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه على إنستجرام، صورتين ظهر فيهما مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ومازح عبد الباقي متابعيه ونانسي عجرم من خلال تعليقه على الصورة بكتابة: "ممكن صورة؟.. حاضر يا نانسي".