فن ومشاهير

هيثم دبور من مهرجان القاهرة: لو السينما لجأت للتريند ستزول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست هيثم دبور: "إن العمل الفنى باق والتريند لحظى، ولو السينما لجأت للتريند ستزول تلك الأفلام، لذلك نجد أن أفلام إحسان عبد القدوس متجددة وقابلة لتقديمها من جديد".

 

وأضاف مؤلف "فوتوكوبى" و"عيار نارى" فى جلسة نقاشية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي – المنتج الصامت": "كنت بدخل أتفرج على آراء الناس على الفيلمين مش بلاقى حاجة لكن بعد سنتين لقيت ملايين المشاهدات، وهذا يرجع للجوئنا للمعايير الغنية وليست معايير السوشيال ميديا".

 

وتقام الجلسة النقاشية على هامش مهرجان القاهرة السينمائى بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي – المنتج الصامت" بحضور جميلة عوض، والسيناريست هيثم دبور، وطارق نصر، وعمر عبد التواب عمر، وتدير النقاش إنجى أبو السعود.
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