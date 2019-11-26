شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم دبور من مهرجان القاهرة: لو السينما لجأت للتريند ستزول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست هيثم دبور: "إن العمل الفنى باق والتريند لحظى، ولو السينما لجأت للتريند ستزول تلك الأفلام، لذلك نجد أن أفلام إحسان عبد القدوس متجددة وقابلة لتقديمها من جديد".
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