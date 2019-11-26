شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أغنية جديدة لـ محمود الليثى بتوقيع أشرف البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي محمود الليثي مع الموزع الموسيقي أشرف البرنس فى أغنية سينجل جديدة من ألحانه، لم يكشف عن اسمها حتى الآن، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أشرف البرنس مع محمود الليثي، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "في ناس"، "على بابا"، "يا عمنا"، وغيرها.

الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء، منهم: حكيم، وسامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمى، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، وسعد الصغير، ودياب.

كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.