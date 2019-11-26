شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام نجم"ممالك النار"من الخليج 365: رامى مالك مثلى الأعلى وأحلم بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاراليوم الممثل الصاعد معتز هشام مقر" الخليج 365"، وذلك احتفالا بـ دوره في مسلسل "ممالك النار"، حيث يؤدى دور سليم الأول في صغره، وكان في استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع، ورئيس تحرير موقع عين المشاهير.

وخلال حواره مع الخليج 365، صرح الممثل الصاعد معتزهشام قائلا: " مثلى الأعلى في التمثيل، هوالممثل المصرى العالمى رامى مالك، وأتمنى الوصول لما وصل له وأن أحصل على الأوسكار، كما أن الكثيرين يشبهوننى به من حيث الشكل".

أما عن ما يتمناه الممثل الصاعد معتز هشام قال : " أنا أريد أن أحصل على جائزة الأوسكار، لكى تكون شرف لـ مصر، ولى أيضا ".

يذكرأن الممثل الصاعد معتز هشام ودع أحداث مسلسل "ممالك النار" بعد عرض أول حلقتين فقط، وكان يؤدى دورسليم الأول فى الطفولة، وهى الشخصية التى يؤديها الفنان محمود نصرفى الكبر.

مسلسل "ممالك النار" يدور في إطار 14 حلقة، حول ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، وشنق "طومان باى" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

عمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين، هم: السورى عزام فوق العادة، والإسبانى أليخاندرو توليدو، والبريطانى بيتر ويبر، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.

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