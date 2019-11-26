شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغلى هدية حصل عليها رامى إمام فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج رامى إمام بعيد ميلاده، أمس الاثنين، وهنأه عدد كبير من أصدقائه فى الوسط الفنى، كما هنأه شقيقه النجم محمد إمام، قائلا:"عيد ميلاد أخويا الكبير وصاحبي الجدع وسندي في الحياة".

وشارك رامى إمام جمهوره بأغلى هدية حصل عليها، و هى رسالة من نجلته رقية، وكتب إمام: بنتى رقية كتبتلى دى علشان عيد ميلادى أغلى هدية جاتلى".

واحتفل فريق عمل مسلسل "فالنتينو" بطولة النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاد المخرج رامى إمام، وحضروا له مفاجأة داخل لوكيشين التصوير، وشاركت الفنانة داليا البحيرى، متابعيها بصور من الاحتفال بعيد الميلاد، وظهر الزعيم عادل إمام وهو يهنئ نجله بعيد ميلاده ويحتفل به وسط أبطال المسلسل.