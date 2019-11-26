شكرا لقرائتكم خبر عن هل تزوجت الفنانة رغدة من الراحل أحمد زكى فى السر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من كابوريا إلى الإمبراطور، مروراً بفيلم "استكوزا"، وآخرها فيلم "أبو الدهب"، تاريخ كبير ومسيرة أربعة أفلام جمعت النجمة السورية رغدة، والفنان الكبير الراحل أحمد زكي، جسد فيهما الثنائي علاقة شرسة داخل أفلامهما، مما دفع الكثيرين لإطلاق الشائعات بزواجهما في السر بعد أن ظهرا بشكل "الحبيبة" في أفلامهما.

ويسترجع ”الخليج 365” بعض تصريحات "رغدة" المتعلقة بحياتها الشخصية مع الراحل أحمد زكي، أثناء تواجدها مع الإعلامي اللبناني "نيشان" في برنامج تليفزيوني منذ عدة سنوات.

وتحدث رغدة عن علاقتها الشخصية مع الإمبراطور قائلة: "احنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبيناش بعض زي روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، انا كنت بفهمه كتير، رغم انه مكانش بيتكلم كتير، يعني مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلي وانا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس احنا كنا علطول زي القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وأضافت رغدة في تصريحاتها "تعرف ليه انا مرتبطتش بيه علشان كان في اخر سنة في سرير المرض، ومرديتش أتحط في موقف الاجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين انا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصله، وهو ايضاً، فين المشكلة وايه العيب اننا نرتبط".

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وتابعت الفنانة السورية قائلة "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو في سرير المرض، قال لـ "وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وانا الى كنت أقوله لا، علشان هو كان بيحتضر، وانا رفضت ان يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم"، واختتمت حديثها قائلة "انا حبيت ابقي للنهاية معاه، احمد دخل الغيبوبة على كتفي انا، وبعدها بكام يوم ارتاح لخالقه".



