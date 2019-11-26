شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبناء الزعيم عادل إمام فى مسلسله الجديد "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشاب محمد كيلاني عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "فلانتينو" للنجم الكبير عادل إمام، يعلن بها عن الممثلين الذين يجسدون أبناء الزعيم فى المسلسل.

ونشر كيلاني، صورة تجمعه بكلا من "طارق البحيرى" و"هدى المفتي"، إضافة إلى مخرج العمل رامي إمام، مصحوبا بتعليق "أولاد فلانتينو".

يذكرأن مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.