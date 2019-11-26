شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين صبرى تتحدى شتاء القاهرة بصورة فى الـ "pool" من المالديفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين صبرى، اليوم على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" صورة من داخل الـ "pool" أثناء تواجدها على أحد شواطئ جزر المالديفز، حيث تواجدت هناك فى الأيام الماضية للاستماع بالأجواء الصيفية هناك قبل بدء تحضيرات مسلسلها الجديد الذى تظهر به فى شهر رمضان المقبل.



ياسمين صبرى

وتخوض ياسمين صبرى ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "فرصة تانية" فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سينرجى فى ثانى تعاون مع الشركة فى الدراما بعد "حكايتى" الذى قدمته فى شهر رمضان الماضى وخاضت به أولى بطولاتها.

مسلسل "حكايتى" وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.