"سحور" غير حياته واكتشف عمرو مصطفى.. حكايات في حياة عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم الذكرى الـ8 لرحيل الفنان عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاماً، جراء إصابته بمرض سرطان القولون.

منيب كان له العديد من المواقف المؤثرة خلال حياته القصيرة، ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أبرز المعلومات عنه:

- ولد عامر منيب في 2 سبتمبر عام 1963، بحي الدقي. وينتمي لعائلة فنية فجدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب، ولديه 3 أشقاء هم جمال وأميرة وأمينة.

- تخرج في كلية التجارة عام 1985، وعُين معيدًا في جامعة عين شمس، وقادته الصدفة للسفر من أجل الحصول على الدكتوراه من أستراليا والعمل بإحدى جامعاتها. وبدأ في تجهيز أوراق السفر، وقبل ذلك ذهب مع أصدقائه إلى أحد الأماكن الشهيرة لتناول السحور، فالتقى بعدد من الفنانين والموسيقار حلمي بكر.

وطالبه زملائه بالغناء، فغني أغنية "الفن"، للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، ليحظى صوته بإعجاب الحضور، مما دفع "بكر"، بمطالبته بعدم السفر.

- طرح منيب أول ألبوماته عام 1990، وتم انتاجه على نفقته الخاصة، وواصل الغناء حتى أصبح رصيده الغنائي يضم 12 ألبوما، وحصل على أفضل فيديو كليب عام 2002، وأفضل مطرب ممثل عام 2003، وأفضل مطرب للشباب 2006.

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- لعامر منيب 4 أفلام هي: "كامل الأوصاف"، و"كيمو وأنتيمو"، و"الغواص" و"سحر العيون"، وجميعها حققت نجاحًا ساحقًا.

- منذ فترة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعامر منيب في حفل زفافه وهو يرقص على أغنية "ما بلاش نتكلم في الماضي" للهضبة الفنان "عمرو دياب" الذي أحيى الحفل.

- قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إن الفنان الراحل عامر منيب هو من اكتشف موهبته في بدايته الفنية.

- في سنواته الأخيرة عاني "منيب"، مع سرطان القولون، واستأصله بألمانيا وبعد رجوعه إلى مصر عاودته الآلام مجددًا.

- في مثل هذا اليوم عام 2011، توفي عامر منيب عن عمر ناهز الـ48 عاماً، ودُفن بجوار جدته الفنانة الراحلة.

- مؤخرًا قرر "خالد منيب" ابن شقيق عامر احتراف الأغاني.