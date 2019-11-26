شيرين سيف النصر عن الصورة المتداولة: شبيهتي وليست أنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت صورة تم تداولها على أنها للنجمة الشقراء شيرين سيف النصر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الصورة تظهر فيها بملامح مختلفة ووزن زائد.

ونفت الفنانة شيرين سيف النصر في بيان اليوم، علاقتها بالصورة التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما وصفته بـ"الادعاءات" بأن تلك الصورة قد التقطت لها أثناء تواجدها بالمحكمة، للإدلاء بشهادتها في قضيه سرقة مجوهراتها من قبل صديقتها.

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وأكدت شيرين سيف النصر أنها ليست لها علاقة بهذه الصورة، مؤكدة أن من ظهرت في الصورة ليست هي كما يردد البعض، بل "شبيهة" لها.

وأبدت شيرين سيف النصر تعجبها من الترويج بأن هذا الصورة تخصها، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن واقعة السرقة التي تعرضت لها مر عليها أكثر من ٥ أشهر.

كان رواد مواقع التواصل تداولوا صورا تظهر سيدة بملابس فضفاضة ووزن زائد، وقالوا إنها النجمة شيرين سيف النصر.