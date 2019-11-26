محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحتفل النجمة بوسي، اليوم، بعيد ميلادها فهي من مواليد 26 نوفمبر، وتعد من أهم نجمات السينما المصرية، وقدمت عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "شيء من الخوف"، "إعدام ميت"، "حبيبي دائما".
وقال عنها الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إن تعلق الجمهور ببوسي يأتي منذ بداية ظهورها كطفلة في بعض الأعمال الفنية.
وتابع: "بوسي فنانة تمتلك إحساسا وصدقا في الأداء، وما زال إحساس الطفولة الذي بدأت به أمام الكاميرا بداخلها، وهي قامة فنية كبيرة في عالم السينما".
وأكد الناقد الكبير أنه على الرغم من أن هناك فنانات شاركن نور الشريف في بطولة أفلام أكثر من بوسي، إلا أن فيلم "حبيبي دائما" يبقى أفضل ثنائي سينمائي رومانسي بينهما.
وأشار إلى أن قصة حبها مع نور الشريف في الحقيقة لا تختلف أبدا عن الشاشة، واستمرت علاقتهما الجميلة طيلة سنوات، حتى بعد انفصالهما.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي عن بوسي: "مازال إحساس الطفولة بداخلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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