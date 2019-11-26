تراند اليوم : شاهد.. سخط على فنانة شهيرة بعد عرض بناتها للزواج: "خليهم عندك"

حالة من الجدل أثارتها الفنانة أبرار كويتية، بعد عرض بناتها للزواج وشروط الزواج بهم، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق سناب شات.

وقالت الفنانة الكويتية في الفيديو: ” هذه الشروط يجب أن ينفذها أي شخص يريد أن يتزوج من بناتي .. فيجب أن يدفع مهرا فوق الـ 10 ألاف دينار والشبكة عليه ويجب ان يقيم لها حفل زفاف يليق بها هذا بخلاف حفل الاستقبال والحنة ” .



ولدي أبرار لديها 4 بنات هن ” ملاك وزهراء ” من زواجها الأول .. و” آية وفاطمة ” من زواجها الثاني .. وأنجبت من زوجها الثالث ” يوسف ” بينما لم تنجب من زوجها الرابع .

وأضافت: "إذا علمت أن أحدا من عائلة هذا العريس تعدى بكلمة أو بأي شيء على بناتي سوف أبلغ الدورية فأولادي لا يتم معاملتهم هكذا .. ويجب أن يكون شهر العسل في إحدى الدول الاوروبية وأن يشتري لها الماركات لأن بناتي يشبهونني " .

وهاجم النشطاء الفنانة باعتبارها تعرض بناتها للزواج، في حين لم يتقبل هذه الشروط واصفين أياها بالتعجيزية ولا تليق ببناتهاوعلق البعض على ذلك قائلا : ” خليهم عندك ” .