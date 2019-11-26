تراند اليوم : فنانة شهيرة: ارتكبت هذا الذنب أكثر من مرة والله عاقبني بهذا الأمر...



قالت الفنانة المصرية عفاف شعيب، إنها أرتكبت ذنبا أكثر من مرة، بإجهاضها لعدة مرات بسبب ظروف عملها.



وأضافت خلال أحد البرامج على قناة النهار الفضائية المصرية، أنها خضعت لأكثر من عملية إجهاض في بداية عملها في الوسط الفني بسبب كثرة العقود والارتباطات الفنية والتي كانت لابد أن تنفذها في بداية مشوارها .



وقالت شعيب: "أجهضت نفسي أكثر من مرة بسبب ظروف عملي وهو أمر استغفرت ربي عليه كثيرا وصومت كتير ".

وتابعت : "حاولت مرارا مع زوجي الثاني إلا أن الله عاقبني بعدم الحمل مرة أخرى وعندما كبرت ندمت على ما فعلت وتركت نفسي لظروف العمل لتداهم حياتي الشخصية وأتمنى من الله أن يسامحني على ما فعلته" .