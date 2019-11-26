منتدى الصفوة يستضيف توقيع (الجميلات لا يستيقظن مبكرا) لحسام الدين فاروق .. الليلة

يستضيف منتدى الصفوة بمقره 27 شارع الخليفة المأمون حفل توقيع المجموعة القصصية (الجميلات لا يستيقظن مبكراَ) للقاص والروائى حسام الدين فاروق وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. الكتاب صادر عن مؤسسة عابر الثقافية و هو الكتاب الرابع لفاروق بعد الرواية القصيرة (يوم يصلح للرحيل ) الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013 ، ثم المجموعة القصصية (بائع الحنين) الصادرة عن دار نشر روافد عام 2014 ، وأخيرا المجموعة القصصية (منكوشة) الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب عام 2017، و يعكف على الانتهاء من المجموعة القصصية(شرفات الأربعين). عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013 ، ثم المجموعة القصصية (بائع الحنين) الصادرة عن دار نشر روافد عام 2014 ، وأخيرا المجموعة القصصية (منكوشة) الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب عام 2017، و يعكف على الانتهاء من المجموعة القصصية(شرفات الأربعين). حصل فاروق على 4 جوائز: • 3 ناقص 1 ــ قصة قصيرة ــ جائزة احسان عبد القدوس ــ 2014 Advertisements • الجميلات لا يستيقظن مبكرا ــ قصة قصيرة ــ جائزة مؤسسة أخبار اليوم- 2014 • ملامح الدهشة ــ قصة قصيرة ــ جائزة لجنة الشباب باتحاد كُتّاب - 2014 • يوم يصلح للرحيل ــ رواية قصيرة ــ جائزة عبد المنعم الصاوى للرواية القصيرة ــ دورة بهاء طاهر ــ 2012 .

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