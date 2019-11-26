في عيد ميلاده.. آخرهم "عروس بيروت" ظافر العابدين "فارس الأحلام" لهذا السبب!

يحل اليوم عيد ميلاد النجم التونسي ظافر العابدين، الذي أصبح فارس أحلام البنات حيث من أهم مواصفات فتي الأحلام الفتيات أن يحمل الرومانسية الحالمة الهادئة للزمن الجميل، ومنهم من يحمل صفات الطيبة والشهامة، ومنهم من لايزال يتمسك بنقاء القلب والصبر رغم مايواجهه من صعاب، ونرصد أبرز الشخصيات التي جسدها ظافر العابدين:

1_ تحت السيطرة:





وهو من أهم الأعمال التى رفعت نسبة القاعدة الشعبية لظافر العابدين، بعد أن أدى دوره بنجاح تام أمام النجمة نيللى كريم فى إطار رومانسى بسيط، فكان بمثابة الزوج المثالى الذى تحلم به كل فتاة.

قدمه ظافر العابدين فى دراما رمضان 2017، واستطاع من خلاله أن يكسب قلوب الفتيات خاصة بعد مرضه بالسرطان فى حلقات المسلسل، ودعمه لهند صبرى إلى أن وقع فى غرامها رغم مرضهما.

ويجسد درو الدكتور فريد في مسلسل "ليالى أوجينى"، وهو نموذج للرجل الذي تحلم به الفتيات رجل هادىء الطباع رومانسى وينتمى للزمن الجميل حيث تدور أحداث المسلسل في فترة الأربعينيات، ويتميز فريد بالوسامة والأناقة والرزانة أو كما تطلق عليه الفتيات "الرجل التقيل"، ويخطف قلب الجميع بصفاته، بجانب ثقافته ووعيه وشهامته ووقوفه بجانب من يحتاج مساعدته، وجميعها صفات للراجل الذي تبحث عنه الفتيات.

5_ مسلسل عروس بيروت:

حقق الفنان ظافر العابدين، نجاحا كبيرا والذي يجسد شخصية "فارس" وأصبح فتي احلام الفتيات بسبب رومانسيته حيث يشارك الفنان ظافر العابدين حاليا بالمسلسل الدرامي الرومانسي "عروس بيروت"، والذي حقق نجاحاً كبيرا من خلاله على مستوى الوطن العربي.

المسلسل مأخوذ عن قصة المسلسل التركي الشهير "عررس أسطنبول"، وتدور أحداثه حول شاب ثري يقع في حب فتاة فقيرة، ويصر علي زواجها بالرغم من رفض والدته لهذا الزيجة، ويتزوجها بالفعل وتتناول الحلقات بشكل رومانسي اجتماعي مميز.

مسلسل عروس بيرت من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، جو تراد، المسلسل منتأليف نادين جابر، بلال شحادات.

فيلم العنكبوت



كما يشارك النجم ظافر العابدين في بطولة الفيلم السينمائي "العنكبوت" ويعكف على تصويره في الوقت الراهن، تدور أحداثه في الاكشن المشوق.

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، مني زكي، ريم مصطفي ، يسرا اللوزي، الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف محمد ناير.