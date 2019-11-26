” ذا روك ” يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما في المكسيك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - نشر النجم الأمريكي العالمي داوين جونسون ” ذا روك ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو يوثق من خلاله المفاجأة التي قام بها برفقة زميله ” داني ديفيتو ” .

حيث فاجأ كلا منهما عروسين في حفل زفافهما في المكسيك بالحضور بعد استماعهما لأصواتا من حفل زفاف قريب من المكان الذي كانا يقضيان فيه عطلتهما وقررا دعوة أنفسهما إلى الحفل .

ويظهر في مقطع الفيديو داني وهو في طريق الدخول إلى حفل الاستقبال حيث عرض المصارع السابق ونجم دامبو مواهبهما الصوتية وقد أمسكا بالميكروفون أثناء غنائهما أغنية رومانسية للعازف الموسيقي الكلاسيكي نات كينج كول لعام 1951 .. وقدم وصية لهما والتى تعرف بوصية الإكليل للزوجين وسط ترحيب من العروس والأهل ورواد الحفل بعدما بدأوا في الصياح غير مصدقين وجود نجم سينمائي مشهور بحجم ذا روك بينهم .

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وعلق داوين جونسون على مقطع الفيديو قائلا : ” لقد كنا نستمتع بـ تيكيلا وبغروب الشمس الهادئ في المكسيك بعد أسبوع طويل من العمل في الترويج لـ ” جومانجي ” عندما خطرت هذه الفكرة علينا ” .