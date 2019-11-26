الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبد الله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - نشر الفنان السعودي ” عبد المجيد عبد الله ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعلن فيها عن وفاة شقيقه الأكبر ” محمد ” . فكتب عبد المجيد عبد الله في تغريدته قائلا : ” انتقل الى رحمة الله أخي الاكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون ” . وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان عبد المجيد عبد الله على التغريدة والذين قدوما له التعازي على وفاة أخيه داعيين له بالرحمة والمغفرة .

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