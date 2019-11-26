أحلام تكشف عن موقفها النهائي تجاه خلافها مع أصالة : ” بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - خرجت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بتصريحات تليفزيونية من خلال برنامج ” MBC Trendibg ” كشفت من خلالها عن موقفها النهائي تجاه الفنانة السورية ” أصالة ” بعد الخلافات التي حدثت بينهما في الفترة الماضية وتوتر العلاقة بينهما وسعي عددا من النجوم للصلح وحل الأزمة بينهما .

وأكدت أحلام إنه لا مجال للصلح وأن علاقتها بأصالة انتهت تماما وإنها أغلق هذا الموضوع بشكل نهائي .

فقالت : ” أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت .. انا هالمرة عن جد اخده قراري إنه ما في مجال للصلح ” .

وعن قرار الفنانة الكويتينة ” نوال ” برفضها التدخل في هذه الأزمة أعربت أحلام عن سعادتها بذلك وعلقت قائلة : ” هي أحلى شي قالته أنها ما بتدخل .. ما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهم .. مع احترامي للجميع بس أنا مبسوطة كتير من رد نوال حبيبتي لأن نوال تعرف كمان أن شو في داخلي ” .

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وتابعت : ” الله يسهل على الجميع أنا بدي أعيش لفني وجمهوري ما بدي ادخل في مهاترات مع حد .. رجاء هالموضوع بدي اقفله وما حدا يتدخل بيي وبين أي حد تاني .. أنا خلاص أخدت قرار إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي ” .