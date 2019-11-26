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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” ياسمين رئيس ” إلى انتقادات من بعض المتابعين على إثر إطلالتها التي ظهرت بها في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 41 برفقة زوجها المنتخ والمخرج ” هادي الباجوري ” .
وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” لترد على المنتقدين .
فكتبت ياسمين رئيس في تغريدتها : ” نقول كمان في الإعادة إفادة .. مش كل الناس زي بعض .. مش لازم أعجبك لأن مش بالضرورة تكون أنت كمان بتعجبني وده شيء عادي مش معناه إن إحنا أعداء ” .
وتابعت : ” ثقافة كل إنسان وحياته واهتماماته وشكله الخارجي بتختلف من شخص لآخر .. وأخيرا اختلافنا سر وجودنا يا ريت نحاول نتعلم ثقافة تقبل الآخر ” .
كما كتبت ياسمين رئيس في تغريدة أخرى : ” علموا أولادكم تقبل الآخرين .. فهموهم إن الحياة مليانة ناس أشكال وألوان وأديان مختلفة .. علموهم يحترموا العالم عشان العالم يحترمهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس ترد على انتقادات متابعيها : ” ياريت نتعلم ثقافة تقبل الآخر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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