أحلام: أصالة انتهت من حياتي ولا يوجد مجال للصلح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام مجددا عن خلافاتها مع الفنانة السورية أصالة، والتي وصلت إلى تبادل التصريحات المسيئة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام أكدت أنه لا مجال للصلح بينها وبين أصالة، ووصفتها بأنها انتهت بالنسبة لها، حيث قالت: “أنا خلاص أخدت قرار إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي، أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت، انا هالمرة عن جد اخده قراري إنه ما في مجال للصلح”.

وعن رفض الفنانة نوال الكويتية التدخل بينهما للصلح، أكدت أحلام أنها سعيدة جدا بموقف نوال، قائلة: “هي أحلى شي قالته نوال أنها ما بتدخل، ما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهم، مع احترامي للجميع بس أنا مبسوطة كتير من رد نوال حبيبتي، لان نوال تعرف كمان أن شو في داخلي”.

واختتمت كلامها، في لقائها ببرنامج MBC Trending، بقولها: “الله يسهل على الجميع أنا بدي عيش لفني وجمهوري ما بدي ادخل في مهارترات مع حد .. رجاء هالموضوع بدي اقفله وما حدا يتدخل بيي وبين أي حد تاني”.

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وكان الخلاف قد أشتعل بين أحلام وأصالة، بعد أن علقت أحلام على تغريدة لأصالة عن الإنسانية، حيث قالت: “هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك، إن أنتي ما في منك، طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ، اللي مستحيل ينتهي شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك، ومش غريبة عليكِ، أنتي معطاءة مع الكل، جزاك الله خير”.‏

لترد عليها أصالة: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.‏

أحلام اعتبرت كلام أصالة به هجوم عليها، وهو ما دفعها لحذف تعليقها، كما حذفت متابعتها لأصالة على “تويتر”.

أحد جمهور أصالة وجه سؤالا لأحلام عن سبب حذفها للتعليق، فردت أحلام بتعليق حاد هاجمت فيه أصالة ومعجبيها دون ذكر صريح لاسمها، قائلة: مسحت البوست لاني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله وياليت ترفعين علي قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله #حيوانات”.

وتابعت: “ومطربتكم #بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكه يا حثاله.. الله يذكر بالخير فجر اللحين عرفت ليش الكلام اللي تكتبه وتاكدت من كلامها والمتابعه اللي فيها نفاق ما ابيها وبلوك.. أنا اخاف ان حتى صوتي تستعيرونه شعر مكياج تصوير باقي بس صوتي ههههههه ونسيت مصممي قريباً وانا اللي اغار بعد لوووول”.