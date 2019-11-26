إلهام شاهين ترد على سخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على السخرية والانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.
إلهام شاهين، قالت في تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركتها في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “براحتها أي حد يقول أي حاجة .. مش بتضايق، أنا معرفش قالت إيه براحتها مش بعترض على آراء حد”.
وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد انتقدت الفنانة إلهام شاهين وإطلالتها بمهرجان القاهرة في الدورة الحالية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك 57 سنة، ترى مش باقي كتير، ترى اللي قال لك سكسي كان بيضحك عليك، بالعكس الصورة تثير الشفقة، بليز لا تستمري، احتشمي يا ولية”.
في الوقت نفسه ردت مي العيدان، على تعليق إلهام شاهين، على كلامها قائلة: “رد الهام شاهين.. يا ريت الكل مثلها يتقبل النقد و الرأي الأخر”.
يذكر أن مي العيدان، هي مقدمة برامج كويتية اشتهرت بنقدها الحاد والمثير للجدل في كثير من الأحيان وهي من مواليد الكويت لأب كويتي وأم مصرية.
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