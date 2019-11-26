لوك صادم لكريم عبدالعزيز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنان المصري كريم عبدالعزيز، والتي يظهر فيها بلوك غريب تماما وصادم.

لوك كريم اختاره خصيصا من أجل الظهور به في فيلمه الجديد «البعض يذهب للمأذون مرتين»، وظهر الفنان وهو يضع ماكياج يظهره أصلع، بينما ارتدى ملابس غير متناسقة.

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جمهور الفنان المصري شعر بالصدمة بسبب هذا اللوك، وخاصة أنه اعتاد على رؤيته بكامل أناقته، ومن بين التعليقات: «ايه الشكل دا»، وغيرها.

يذكر أن فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

أحداث الفيلم تدور حول صراع بين رجل وزوجته، تطلب منه الطلاق فيرفض، ثم يقابل امرأة أخرى يقع في حبها ويتزوجها لتصبح زوجته الثانية.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز السينمائية الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، مع هند صبري، وحقق إيرادات عالية.