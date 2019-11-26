ابنة عامر منيب تدخل عالم الغناء بأغنية لوالدها في ذكراه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحضر مريم منيب، ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، لأغنية جديدة تدخل بها عالم الغناء، وذلك في ذكرى رحيل والدها.

الشاعر والمخرج تامر حسين نشر صورة له مع ابنه عامر منيب، وهي داخل الأستوديو، عبر حسابه الخاص على «أنستجرام»، وكتب: « مع حبيبتى الغالية بنت الغالى مريم عامر منيب عاملينلكم مُفاجأه فى الذكرى السنوية ل أخى وصديقى الفنان المحترم الخلوق عامر منيب مع الموزع أحمد عادل وصديقى الملحن عمرو مصطفى».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور والفنانين، حيث كتبت الفنانة أيتن عامر، وقالت: «لا أستطيع الانتظار»، وتمنى لها الجمهور التوفيق.

عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، قدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: «أول حب، وياك، يا قلبي»، ومن أفلامه: «كامل الأوصاف، الغواص».

عامر منيب له 3 أولاد وهم مريم، زينة، ونور، وتحرص كل واحدة منهن على نشر صور لها مع والدها من حين إلى آخر عبر حسابها الخاص.

عامر هو حفيد الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، وعرف وسط جمهوره والوسط الفني كله بطيبته وكرمه وأخلاقه الحميدة، ورحل بعد معاناة مع السرطان في 26 نوفمبر عام 2011، وشكلت وفاته صدمة لكل محبيه.