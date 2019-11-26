نجم "قيامة أرطغرل" يُصاب بخيبة أمل بسبب مسلسله الجديد.. وقرار صادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان التركي أنجين التان خيبة أمل كبيرة بعد إيقاف مسلسله الجديد "الرصاصة" في الحلقة السابعة بسبب تدني نسبة المشاهدة.

ورغم النجومية الكبيرة التي يتمتع بها نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" والدعايات الكثيرة التي رافقت إطلاق العمل، والترويج الكبير الذي حظي به، إلا أن المنافسة كانت شديدة جدًا مع باقي المسلسلات، ولم يستطع العمل تحقيق نسبة المشاهدة المطلوبة؛ ما أدى إلى إيقافه في حلقاته الأولى.

وكانت الحلقة الأولى من المسلسل قد حققت نسبة مشاهدة عالية إلا أن النسبة بدأت بالتدني بشكل كبير في الحلقات الباقية؛ ما دفع قناة فوكس العارضة له بوقفه.

وأثار هذا القرار خيبة أمل كبيرة لجمهور الفنان في تركيا والوطن العربي، خاصة أنه كان من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وانتظره الجمهور بفارغ الصبر وتوقع له النجاح.

وجسد التان في مسلسل الرصاصة شخصية النائب العام أورهان كورشون وتدور أحداث العمل في عام 1970 وهو من تأليف كرم ديرين.

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ومن المعروف أن المسلسلات التركية تعتمد بشكل كبير على نسبة المشاهدة، ولا يتم تصوير عدد كبير من الحلقات قبل عرض العمل، وبناءً على نجاح المسلسل يتم استكماله أو إيقافه، وفي حال نجاحه بشكل كبير يذهب صنّاع العمل إلى إنتاج أجزاء متعددة منه، فيما يتم إيقافه حتى في حلقاته الأولى لو لم يحقق نسبة المشاهدة المطلوبة، وهو الأمر الذي يخيب آمال المشاهير عادة بسبب نجوميتهم وصدمتهم بإيقاف أعمالهم.

ويعتبر النجم التركي اتجين التان من أبرز وأكثر نجوم تركيا شهرة، واستطاع تحقيق جماهيرية واسعة جدًا في بلده والوطن العربي من خلال شخصية أرطغرل التي قدمها في المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل".

وشكَّل مسلسل قيامة أرطغرل والذي توقف في شهر آيار من عام 2015، بعد 5 مواسم خلال السنوات الخمس السابقة ظاهرة، بعد أن شاهده قرابة 3 مليارات شخص حول العالم، وتم بثه عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

واحتلَّ المسلسل خلال الـ 150 حلقة من عرضه، أعلى نسب المشاهدة في تركيا، وذلك لتقديمه حقبة تاريخية مهمة بطريقة مميزة وشيقة.