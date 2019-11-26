أسماء أبو اليزيد تؤكد أنها تشرفت كثيرًا بتقديم أغنية تعبر عن أهمية وقوة المرأة

تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن الأغنية التي قدمتها ضمن فقرة استعراضية في افتتاح مهرجان القاهرة ‏السينمائي الدورة الـ41.‏

نشرت أبو اليزيد مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "كان ليا ‏الشرف أشارك في أداء أغنية بتعبر عن قوة وأهمية دور الستات، في الدورة الـ41 لمهرجان كبير زي ‏مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكرًا كل القائمين على المهرجان ولأستاذ محمد حفظي".‏

تابعت أسماء أبو اليزيد: "الأغنية كلمات منة القيعي، ألحان شريف مصطفى ، توزيع أحمد طارق مصطفى ‏وإخراج أستاذ هشام فتحي، وتحياتي للعازفين و من وراء الكواليس، شكرا لمجهودهم جميعا".‏

يشار إلى أن أسماء أبو اليزيد شاركت في الموسم الرمضاني السابق 2019، بمسلسل "هوجان" مع محمد إمام، ‏كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولي، ‏أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، ‏هاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح ‏العزب، وإخراج شيرين عادل‎

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أسماء أبو اليزيد تكشف عن سر انجذابها لـ "عيار ناري"

أسماء أبو اليزيد تكشف سعادتها بمشاركتها في فيلم "الممر"