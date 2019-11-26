القاهرة - لايف ستايل
تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن الأغنية التي قدمتها ضمن فقرة استعراضية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ41.
نشرت أبو اليزيد مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "كان ليا الشرف أشارك في أداء أغنية بتعبر عن قوة وأهمية دور الستات، في الدورة الـ41 لمهرجان كبير زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكرًا كل القائمين على المهرجان ولأستاذ محمد حفظي".
تابعت أسماء أبو اليزيد: "الأغنية كلمات منة القيعي، ألحان شريف مصطفى ، توزيع أحمد طارق مصطفى وإخراج أستاذ هشام فتحي، وتحياتي للعازفين و من وراء الكواليس، شكرا لمجهودهم جميعا".
يشار إلى أن أسماء أبو اليزيد شاركت في الموسم الرمضاني السابق 2019، بمسلسل "هوجان" مع محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، هاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل
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كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد تؤكد أنها تشرفت كثيرًا بتقديم أغنية تعبر عن أهمية وقوة المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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