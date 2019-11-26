شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعلم القائمون على المسلسل الأسطوري Game Of Thrones أن منشورهم الذي نشرأمس علي الصفحة الرسمية لهم، ستثير استياء الجمهور مرة آخري، وتجدد حملات السخرية التي قادها عشاق المسلسل بعد نهاية الموسم الأخير.

وكانت الصفحة الرسمية بالمسلسل الحائز على تقييم 9.4، قد نشرت تغريدة بعنوان " الشتاء قادم"، وهي الجملة الشهيرة الخاصة بعائلة الستارك في المسلسل، والتي تشيرغالباً لشيء ما قادم في الفترة المقبلة، وهو ما رجحه الكثيرين باقتراب عرض الملامح الأولي للمسلسل الجديد المشتق من أحداث GOT والذي سيسرد قصة عائلات التايجريان وبناء الجدار وقصة علاقة التايجريان بالتنانين.





وسرعان ما كشفت التغريدة التي نشرتها الصفحة الرسمية، عن غضب الجمهور الشديد من الموسم الثامن والأخير من المسلسل، والنهاية غير المتوقعة لدى العديد من عشاق المسلسل، وسارعوا في تجديد غضبهم بالسخرية من القائمين على المسلسل باقتراب انتاج عمل درامي جديد يسير على نفس خطي المسلسل في نهايته غير المرضيه للكثيرين.

ومن ضمن التساؤلات التي أثيرت من قبل الجمهور في التغريدة، هي احتمالية إعادة تصوير الموسم الثامن والاستجابة للجمهور الذي طالب شبكة HBO بتعيين كتاب جدد لكتابة نهاية مختلفة عن النهاية التي لم تحظي على اعجاب الكثيرين من جمهورالمسلسل الذي استمرفي مشاهدة العمل الدرامي أكثر من 8 سنوات.

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مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.



