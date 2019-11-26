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شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم رغدة .. 5 تواريخ "فشنك" من موسوعة ويكيبيديا إوعى تغلط فيهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت العديد من المواقع الإخبارية، تنجرف وراء المواقع الأرشيفية، والتى تقوم بـ "رص" معلومات بعضها خاطئ، وتعتمد على اضافة زواره لمعلومات أو التشكيك فى المعلومات الموجودة بالأساس، وهو ما تسبب فىى وجود عشرات، بل مئات الأخطاء، كالمعلومات وتواريخ الميلاد والوفاة، وأعوام انتاج الاعمال الفنية، وذلك فيما يتعلق بالجانب الفنى، أما على الجوانب الأخرى فحدث ولا حرج.
لا شك أن "ويكيبيديا"، واحدة من أهم الموسوعات على شبكة الانترنت، ولكنها فى نفس الوقت، لم يجب أن تكون المصدر الأول والأخير والأوحد للمعلومات لأى شخص، وذلك كونها تتضمن الكثير من المعلومات والبيانات الخاطئة.
على سبيل المثال، تضع ويكيبيديا تاريخ ميلاد الفنانة رغدة اليوم 26 نوفمبر، وهو ما دفع بعض الصحفيين، وصحفات التواصل الاجتماعى لأن تنقل تاريخ الميلاد الخاطئ، وتحتفل بميلاد الفنانة دون أن ترجع إليها لتتأكد، هو الأمر الذى تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية، بل أن بعض الشخصيات، أبدوا انزعاجهم من تواريخ ميلادهم الخاطئة الموجود على موسوعة ويكيبيديا، مثل لبلبة وحسن حسنى وغيرهما.
رغده
ويرصد ”الخليج 365” 5 أخطاء من تواريخ ومعلومات وبيانات ينشرها موقع "ويكيبيديا" على نحو خاطئ.
- ذكرت موسوعة ويكيبيديا أن الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوى، من مواليد 28 يناير، لعام 1914، بينما تايخ ميلاده الحقيقى هو 28 أكتوبر من نفس العام، ومع ذلك فإن صفحة ويكيبيديا ليوم 28 أكتوبر، تذكر من بين أهم الأحداث، ميلاد الشاعر مأمون الشناوى.
مأمون الشناوى
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- ذكرت ويكيبيديا أن اليوم العالمى لشلل الأطفال 28 أكتوبر ولكن موقع الصحة العالمية ذكر أن اليوم العالمى لشلل الأطفال يوافق 24 أكتوبر.
اليوم العالمى لشلل الأطفال
- ذكرت ويكيبيديا أن الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، اسمها الحقيقى شيرويت مصطفى إبراهيم، بينما اسمها الحقيقى هو شيرويت مصطفى فهمى، كذلك تدعى الموسوعة أن بدايتها كمذيعة ثم التحقت بالتمثيل، وهذا خطأ أيضا، لأن بدايتها كان على المسرح.
ليلى طاهر
- ذكرت ويكيبيديا أن تأسيس أول وزارة شعبية على يد الزعيم سعد زغلول كان 28 أكتوبر، وبالبحث، تبين أن هذه الوزارة التى تأسست على يد الزعيم سعد زغلول، حدثت فى 28 يناير 1924.
سعد زغلول
- ذكرت ويكيبيديا أن الفنان الكبير حسن حسنى من مواليد 15 أكتوبر عام 1931، وبالعودة للفنان الكبير حسن حسنى، قال إن تاريخ ميلاده يوم 19 يونيه.
حسن حسنى
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