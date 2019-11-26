شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم رغدة .. 5 تواريخ "فشنك" من موسوعة ويكيبيديا إوعى تغلط فيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت العديد من المواقع الإخبارية، تنجرف وراء المواقع الأرشيفية، والتى تقوم بـ "رص" معلومات بعضها خاطئ، وتعتمد على اضافة زواره لمعلومات أو التشكيك فى المعلومات الموجودة بالأساس، وهو ما تسبب فىى وجود عشرات، بل مئات الأخطاء، كالمعلومات وتواريخ الميلاد والوفاة، وأعوام انتاج الاعمال الفنية، وذلك فيما يتعلق بالجانب الفنى، أما على الجوانب الأخرى فحدث ولا حرج.

لا شك أن "ويكيبيديا"، واحدة من أهم الموسوعات على شبكة الانترنت، ولكنها فى نفس الوقت، لم يجب أن تكون المصدر الأول والأخير والأوحد للمعلومات لأى شخص، وذلك كونها تتضمن الكثير من المعلومات والبيانات الخاطئة.

على سبيل المثال، تضع ويكيبيديا تاريخ ميلاد الفنانة رغدة اليوم 26 نوفمبر، وهو ما دفع بعض الصحفيين، وصحفات التواصل الاجتماعى لأن تنقل تاريخ الميلاد الخاطئ، وتحتفل بميلاد الفنانة دون أن ترجع إليها لتتأكد، هو الأمر الذى تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية، بل أن بعض الشخصيات، أبدوا انزعاجهم من تواريخ ميلادهم الخاطئة الموجود على موسوعة ويكيبيديا، مثل لبلبة وحسن حسنى وغيرهما.

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رغده



ويرصد ”الخليج 365” 5 أخطاء من تواريخ ومعلومات وبيانات ينشرها موقع "ويكيبيديا" على نحو خاطئ.