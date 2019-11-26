شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكر SpongeBob.. عالم أحياء بحرية ووجد عقبه في التسمية .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حياة ستيفن هيلنبرج مخرج ومنتج وكاتب مسلسل " SpongeBob "، كانت مليئة بالتغيرات التي قد يتعجب الكثيرين بمجرد معرفتها ، فقبل أن يصبح رسام للرسوم المتحركة ، كان ستيفن هيلنبرج عالم أحياء بحرية، وكان يدرس بانتظام في معهد المحيط في دانا بوينت بكاليفورنيا لكن ذلك لم يمنعه من ممارسة هوايته وتطويرها بشكل مذهل .

كانت فكرة " SpongeBob " لدي هيلنبرج قبل عرضها بسنوات لكنه كان يبحث عن المزيد من الأفكار لتطويرها وليضمن أنها ستحقق شهرة حتي لو بسيطة في البداية إلا أنه تفاجئ بنجاح الشخصية بشكل مذهل حول العالم .

Advertisements

وجد هيلنبرج في البداية بعض المشاكل حيث كان يسمي العمل " SPONGEBOY " لكنه اضطر لتغيرالاسم كونه كان اسم محمي بحقوق الطبع والنشر لإحدي المنتجات، فقام ستيفن علي الفور بتغيره إلي " SpongeBob " لكنه فضل أن يحتفظ بكلمة "sponge" أو أسفنجة لأنه كان قلقا أن الأطفال قد يخطئون ويتوقعون أنه قطعة من الجبن.