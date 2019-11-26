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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشقيق الأكبر للمطرب السعودى عبد المجيد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب السعودى، عبد المجيد عبد الله، عن وفاة شقيقه الأكبر، عبر حسابه على تويتر، وغرد قائلا:" انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكشف المطرب عبد المجيد عبد الله مؤخرا في حوار إذاعي أنه عانى لمدة طويلة من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج وأبعده عن الغناء لفترة.
على جانب آخريستعد المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أطيح واقف" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية العربية .
عبد المجيد عبد الله
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