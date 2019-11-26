شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة الجمال وحب الحياة وسر اطلاق لقب الشحرورة عليها .. في ذكرى وفاة صباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى رحيل الشحرورة صباح بعد رحلة طويلة أبدعت فيها بصوتها بغناء أجمل الكلمات التي ستظل مرتبطة بصوتها سنوات وسنوات

جانيت جرجس فغالي (10 نوفمبر 1927 - 26 نوفمبر 2014) مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت فنياً باسم صباح إحدى أيقونات الفن العربي، وواحدة من الأيقونات اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافي، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها كأسطورة في الفن .

الشحرورة لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبت موهبتها فى التمثيل التي لا تقل مطلقاً عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز لتحفراسمها فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم العربي الذين ارتبطوا بصوتها وجمالها الأخاذ -أينما ظهرت- النابع من روحها التي طالما كانت مصدر لمحبة الحياة.

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صباح التي يحفظ أغانيها الملايين ويعشقون أفلامها، ربما لا يعلم كثيرون أصل تسميتها بلقب الشحرورة، بل لا يعرف آخرون معني هذا اللقب نبدأ من أصل كلمة الشحرورة ومعناها، فالشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقون عليه الشحرورة وإنما يسمي الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر.