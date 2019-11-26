شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة فنية طويلة تتمتع بها الفنانة "بوسي"، خاضت من خلالها العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حصدت من خلالها على جوائز عديدة، بالإضافة إلى نجاحها في حصد شعبية هائلة من قبل الجمهور.

وتحتفل النجمة "بوسي" بعيد ميلادها الـ 66، اليوم، بعد مسيرة أمام الكاميرات امتدت لأكثر من 56 عاماً، بدأتها في سن العاشرة من عمرها، بالظهور الأول ومشاركتها في مسلسل "جنة الأطفال" ومن ثم نجحت في وضع حجر الأساس الأول لها في مشوارها الفني.



بوسي ونور الشريف

تستعرض ”الخليج 365” بعض خبايا الفنانة صاحبة الـ 66 عاماً.

1- اسمها الحقيقي هو صافيناز مصطفى قدري. ولدت في نوفمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة.

2- تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1977.

3- تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا "سارة ومي" وتم الطلاق بينهما عام 2006، ومن ثم عادا مرة أخرى عام 2015 قبل وفاته في نفس العام.

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4- شاركت لأول مرة في مسرحية "جنه الأطفال وهي بسن العاشرة من عمرها.

5-من أبرز أعمالها السينمائية "سيقان في الوحل، سنة أولى حب، أونكل زيزو حبيبي، حبيبي دائماً، إعدام ميت".

6-من أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "خالتى صفية والدير، الحرملك، قيد عائلي".

7-من أبرز أعمالها المسرحية "جوليو ورومييت، وعالم قطط وروحية اتخطفت، وبيت الدمية".



الفنانة بوسي

تمتلك النجمة الشهيرة ما يقارب الـ 38 فيلماً، و17 مسلسلا تلفزيونيا، وأربعة مسرحيات خلال مسيرتها الفنية أمام الكاميرات وعلى خشبة المسرح.