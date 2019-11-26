شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينظم حفل رأس السنة الميلادية فى الأردن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، لإحياء حفل رأس السنة الميلادية، فى العاصمة الأردنية عمان، موجها الدعوة لجماهيره لحضور الحفل.

وقال راغب عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر :"احفظوا التاريخ، انضموا لى لحفل رأس السنة الميلادية 2019، لدخول عام 2020 معا".

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وكان وراغب علامة، قد نظم حفل يوم 14 من شهر نوفمبر الجارى، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.