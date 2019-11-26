شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غريب من مراسل "دى إم سى" لنجمات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حسام رضا مراسل "دى إم سى" فقرته الترفيهية وتقاريره المميزة، خلال تغطية القناة لمهرجان القاهرة السينمائى والذى يبث فى برنامج "8 الصبح" ويقدمه كل رامي رضوان وداليا أشرف وآية جمال الدين وآية الغرياني وهبة ماهر ورحمة خالد. وفى تقريره الأخير، توجه المراسل بسؤال غريب وطلب أغرب، لفنانات العالم العربى، إذ طلب يدهن للزواج، ليتفاجئ بردود الأفعال الطريفة. Advertisements وردت الفنانة نجلاء بدر ردا طريفا على المراسل، عندما قال لها "عايز اتجوزك"، فردت عليه "أهلا وسهلا، هو إحنا فاتحين الباب لأى حد يدخل كده"، فقال لها "هو أنا أى حد"، لترد عليه مازحة" اه طبعا أى حد.. هو أنا أعرفك".

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